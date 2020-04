Rotarier setzen auf Erfahrungsaustausch in Video-Meetings

In normalen Zeiten treffen sich die Mitglieder des Rotary-Clubs Bad Lauterberg-Südharz jeweils im Wochenwechsel im Lauterberger Hotel Riemann und im Herzberger Hotel Englischer Hof. „Der einzelne Rotary-Club und die rotarische Gemeinschaft insgesamt leben von der Kommunikation, die üblicherweise vorwiegend persönlich im Meeting, bei Einladungen oder Konferenzen stattfindet“, so Dr. Astrid Laue-Savic, die Präsidentin des Lauterberger Clubs. „Aber der aktuellen besonderen Situation geschuldet, mussten wir andere Wege finden, um im Gespräch und in Kontakt zu bleiben.“ So fand vor einer Woche das erste Video-Meeting mit 20 Teilnehmern statt.

Nach den Regularien, in erster Linie ging es dabei um die Absage von geplanten Aktivitäten, referierte Clubmitglied Mathias Melzer zum aktuellen Thema „Neues aus dem Arbeitsrecht“. Die Informationen zu Überstunden, Kurzarbeit, Urlaub und vor allem zu typischen Fällen aus der Corona-Praxis stießen auch am Bildschirm auf großes Interesse, wie man anhand der Nachfragen feststellen konnte.

Berichte aus dem Corona-Alltag

In den letzten Wochen ohne die Meetings hatte Clubpräsidentin Laue-Savic gebeten, dass verschiedene Mitglieder in schriftlicher Form aus ihrem Corona-beherrschten Alltag berichteten, zum Einen, um Erfahrungen auszutauschen und zum Anderen, um das Zusammengehörigkeitsgefühl untereinander zu erhalten. Durch die große Bandbreite der im Club vorhandenen Berufe entstand so ein breites Stimmungsbild, in dem viele Aspekte aus den einzelnen Unternehmen zusammengeführt wurden.

„Da wir mit unserem Unternehmen als Handwerksbetrieb für Landwirte und gewerbliche Kunden arbeiten, sind wir systemrelevant“, schildert Sven Deppe vom Agrarmarkt Deppe in Barbis. „Durch neue Arbeitszeitmodelle im Schichtbetrieb haben wir kleine Mitarbeitergruppen geschaffen, sodass der Kontakt untereinander minimiert ist.“ Durch eine gute Auftragslage in den Reparaturwerkstätten und dem Ersatzteilverkauf habe man den Monat März auf Vorjahresniveau abschließen können. „Wie sich Aufträge von öffentlichen und gewerblichen Kunden in diesem Jahr entwickeln, bleibt abzuwarten. Unsere E-Commerce-Strategie, die wir seit zwei Jahren verfolgen, verzeichnet aktuell über unsere Amazon- und eBay-Shops erhebliche Umsatzzuwächse. Leider musste ich aber auch die schwere Entscheidung treffen, unseren 25. Jubiläumsbauernmarkt auf 2021 zu verschieben. Das Fest zum 100-jährigen Firmenbestehen müssen wir zu einem anderen Termin feiern.“

Oliver Eckstein vom gleichnamigen Malerbetrieb berichtet: „Beruflich bin ich in der glücklichen Lage, mein Gewerk weiterhin ausüben zu dürfen. Besonders die ersten Tage nach Schließung der Schulen und Geschäfte waren wir alle sehr verunsichert. Wir wussten nicht, wie lange wir noch arbeiten dürfen, ob die Versorgung mit Material noch gewährleistet ist oder wann der erste Krankheits- und damit auch Quarantänefall eintreten wird.“ Man habe dann alle Baustellen umgestellt, so Eckstein weiter. „Wo möglich, arbeitet jetzt nur ein einzelner Geselle, sonst nur in kleinen festen Teams. Außerdem arbeiten wir nicht mehr in bewohnten Objekten, sondern nur noch in leeren oder im Außenbereich. Mittlerweile haben sich alle an die neue Arbeitsweise gewöhnt, unser Lager ist gut gefüllt und es sind sogar zusätzliche Aufträge von aktuell geschlossenen Schulen, Hotels, Ferienwohnungen und Bädern eingegangen.“

Gut gefülltes Rohstofflager

„Da wir nur mit dem Malergroßhandel zusammenarbeiten und dieser weiterhin alle Handwerker beliefert, läuft unsere Produktion weiter“, sagt Arndt Stollberg von der Wistoba-Pinselfabrik in Barbis. „Auch wir haben versucht, alle durchführbaren Sicherheitsmaßnahmen für unsere Mitarbeiter zu schaffen, die damit auch sehr diszipliniert umgehen. Von unseren Malerkunden bekommen wir die Rückmeldungen, dass sie genügend Aufträge in dieser Zeit haben. Alle Schulen, Kitas, Hotels, der Einzelhandel und leider viele andere Einrichtungen haben geschlossen, die jetzt die Zeit jedoch nutzen, um diverse Renovierungen vorzunehmen“, so Stollberg. Von seinen Lieferanten wiederum hörten sich die Prognosen nicht so positiv an. „Wir bekommen Holzstiele aus Norditalien, Tschechien und Slowenien – da geht bekanntlich zurzeit gar nichts mehr. Schweineborsten und Kunststoff-Filamente beziehen wir aus Asien, da geht es wieder langsam aufwärts und die Auslieferungen werden bestätigt. Der Pinselkleber kommt aus dem Brexit-Land, mit einem nicht annähernd so guten Gesundheitssystem, wie wir es haben.“ Pinselzwingen aus Metall und andere Komponenten bezieht das Unternehmen aus Deutschland, da gebe es noch keine Probleme.

„Mein Alltag hatte sich damit um 100 Prozent verändert“, berichtet Wencke Schwickert-Marquart, Inhaberin eines Kosmetikstudios in Bad Lauterberg, über die Verordnungen zur Eindämmung des Virus. „Meinen normalen Arbeitsalltag, der ein Zehn-Stunden-Tag ist, gibt es im Moment nicht mehr. Es fehlen mir auch die Kontakte zu meinen Kunden, aber auch zu meinen Freunden und Bekannten. Mein größter Wunsch ist, dass die Menschen in unserer kleinen Stadt zusammenhalten, um diese unwirkliche Zeit zu überstehen“

Ähnliche Gedanken treiben Florian Mangold vom Café Mangold um. Nach der Schließung der meisten Läden in der Lauterberger Innenstadt „hatten wir noch eine Woche geöffnet, aber uns an die täglich neuen Regeln gehalten. Nachdem wir aber immer öfter beschimpft wurden, ob wir es ,noch immer nicht kapiert’ hätten und was wir unseren Mitarbeitern antäten, haben wir uns dann über den angeordneten Schließbefehl gefreut.“ Sein Tag sei jetzt mit vier bis fünf Stunden im Betrieb, mit dem Aufräumen des Büros, dem Ausmisten der Buchhaltung, nötigen Reparaturen in Backstube und Läden ausgefüllt. Und er schiebt schmunzelnd ein: „Ich weiß schon gar nicht mehr, wie eine Torte gemacht wird.“

„Einzig Patienten in der postoperativen Phase und der Anschlussheilbehandlung durften weiter behandelt werden“, berichtet Björn Gollée von der Kirchberg-Klinik in Bad Lauterberg. Gegenwärtig sei die Belegung in der Klinik nur etwa ein Viertel so hoch wie in normalen Zeiten. „Alle Patienten werden vor der Anreise kontaktiert und hinsichtlich Risiken interviewt. Bei Anreise wird jeder unverzüglich auf Symptome untersucht. Im Verdachtsfall werden Isolierungen und Testungen vorgenommen, die bisher zum Glück alle negativ blieben. Ein generelles Besuchsverbot wurde ausgesprochen und nur zur Sicherstellung der Ausstattung dürfen noch Fremdfirmen ins Haus.“ Der ambulante Bereich einschließlich Therme und dem Balance falle im Moment ganz weg, so Gollée.

„Am 28. März wurden wir zum Ersatzkrankenhaus für nicht infizierte low-care Fälle bestimmt. Was hat sich damit geändert? Mit der jetzigen Einstufung durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung wurde die Planung für den Fall einer möglichen Verschärfung der Corona-Krise und einer damit verbundenen Bettenknappheit in den großen Akuthäusern festgeschrieben.“ Mit einer großen Aufnahmewelle sei folglich nur dann zu rechnen, wenn das Gesundheitssystem an seine Grenzen stößt. In dem Fall werden in der Kirchberg-Klinik die Patienten versorgt, die nachweislich nicht infiziert sind und für die in einem Plankrankenhaus kein Platz wäre.

Schon seit mehr als zwei Wochen seien in seiner Kanzlei keine persönlichen Mandantengespräche mehr durchgeführt worden, sagt Rechtsanwalt Andreas Körner. „Sämtlicher Informationsaustausch erfolgt per E-Mail, telefonisch und durch Telefonkonferenzen. Wir haben einen Stehpult direkt vor dem Kanzleieingang aufgestellt, zum Ausfüllen von Dokumenten, für diejenigen, die keine Möglichkeit des E-Mail-Verkehrs haben.“ Von der Effektivität her funktioniere das sogar besser, als der Normalbetrieb mit persönlichen Gesprächen. „Bei einem Telefonat ist man doch fokussierter und beschränkt sich auf das Wesentliche. Natürlich sind in den letzten Tagen deutlich weniger Mandate aufgenommen wurden. Dies bietet jedoch Gelegenheit, den Schreibtisch einmal wieder komplett ohne Fristendruck frei zu bekommen.“

Wie wird der Handel aussehen?

„Nach Schließung der Geschäfte Mitte März kam als Erstes für unseren Außendienst die Arbeit zum Erliegen, da in den Supermärkten außer Kunden keine Besucher erwünscht waren und nach Kneipen- und Hotelschließung auch bald die Gaststätten nur noch sehr eingeschränkt tätig sein konnten“, erläutert Walter Möller von Schierker Feuerstein. „Home Office im Außendienst ist schwierig und eigentlich ein Widerspruch in sich. Unser Geschäft in Schierke haben wir geschlossen, obwohl wir weiterhin hätten öffnen dürfen, aber wenn die Touristen im Harz ausbleiben, fehlen uns die Kunden.“ Gleichzeitig habe man in Bartolfelde so viel Schierker Feuerstein wie möglich abgefüllt und das Lager aufgestockt, damit bei einem Produktionsstopp durch Erkrankung von Mitarbeitern zumindest die Auslieferung an den Handel weiter gewährleistet sei. „Ende März wurden Desinfektionsmittel knapp und wir erhielten den ersten Anruf einer Apotheke, die nach Alkohol zur Herstellung von Desinfektionsmitteln fragte. Unser Lagervorrat an Alkohol ging zur Neige, aber wir trafen innerhalb von Minuten die Entscheidung, dass wir an die Apotheken hier in der Umgebung Alkohol zu Selbstkosten abgeben, wenn sie welchen zur Herstellung von Desinfektionsmitteln benötigen, solange unser Vorrat dafür ausreicht.“ Als das Unternehmen schließlich doch eine kleine Nachlieferung von seinen Lieferanten erhielt, konnte Schierker der Bundeswehrapotheke in Blankenburg, der man noch am Tag zuvor abgesagt hatte, ein Drittel der Neulieferung abgeben (wir berichteten). „Leider entspannt sich die Lage am Alkoholmarkt derzeit noch nicht, obwohl nun ausreichend technischer Alkohol zur Herstellung von Desinfektionsmitteln zur Verfügung stehen soll. Wir hoffen, dass wir zumindest mit kleinen Mengen, die für einen Herstellungsansatz reichen, in Abständen immer wieder beliefert werden“, so Möller.

Zunächst durch Corona nicht geändert habe sich sein normaler Tagesablauf, sagt Geert Haaphoff, seit über 20 Jahren im Ruhestand. „Anders sieht es dagegen bei den Dingen aus, die den Ruhestand ausmachen – wie Reisen, Ausflüge, Besuch der Enkelkinder und Treffen mit Freunden. Wem es so geht wie mir, der nichts vom Selberkochen hält, der muss erkennen, wie schnell sich Versorgungsprobleme ohne Restaurants auftun.“ Da sei die Nachbarschaftshilfe eine besondere Lösung. „Sie hat sich für mich plötzlich angeboten, und ich entdecke ein nicht gekanntes Füreinanderdazusein.“