Uwe Ederleh kocht Großportionen für 50 betreute Menschen

Für knapp 50 große Portionen bereitet Uwe Ederleh Geschnetzeltes mit Spätzle zu. Er nutzt dafür seine eigene Einrichtung und die der Kochschule des gemeinnützigen Vereins Vitalis Plus in Bad Lauterberg. Als er die einzelnen Mahlzeiten transportfertig verpackt hat, kommt Andreas Rien von der Krankenbeförderung des ABW vorbei, um sie abzuholen und zu einigen Klienten von Ambulant Betreutes Wohnen (ABW) nach Hause zu bringen. Dafür fährt Rien auch nach Bad Sachsa, Herzberg und Osterode. Denn: Das Unternehmen bietet seit dieser Woche – wegen den Einschränkungen in der Corona-Krise – diesen Service für seine Kunden an.

„Unter unseren 240 Klienten sind etliche, die zu Risikogruppen gehören. Sie sind oft körperlich nicht in der Lage, sich so zu bewegen wie im normalen Leben. Hinzu kommt jetzt noch die missliche Lage mit der Corona-Krise – einige sind jetzt doppelt geschädigt. Und darum hat die Geschäftsleitung entschieden, für besonders schwer betroffene Klienten Mittagessen anzubieten“, berichtet Detlev Fricke, Geschäftsführer von ABW – Die Betreuungs GmbH mit Sitz in Bad Lauterberg, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Portionen, die zwei Tage reichen

Drei Mal pro Woche wird das frisch gekochte Essen ausgeliefert. Die Klienten können es sich nach Bedarf in der Mikrowelle oder Pfanne erwärmen. Es handelt sich um große Portionen, so dass am nächsten Tag noch Essen zur Verfügung steht. In dieser Woche gab es Kartoffelsuppe, Frikadellen und Geschnetzeltes, es folgen Spanferkelbraten, Putencurry und etwa Kasseler in der nächsten Woche. „Das ist kostenlos für unsere Klienten, wir nehmen es auf unsere Kappe“, berichtet Detlev Fricke. Es könne aber immer nur ein Gericht angeboten werden.

Uwe Ederleh (links) übergibt die verpackten Essen an Andreas Rien, der sie zu den Klienten von ABW im Altlandkreis Osterode fährt. Foto: ABW – Die Betreuungs GmbH

Wie es der Zufall will, gehört Uwe Ederleh zu den 50 ABW-Mitarbeitern, er ist als Betreuer angestellt, kennt viele Klienten. Ederleh ist aber auch Inhaber von Struwels Imbiss in Bad Lauterberg und hat sich daher als Koch zur Verfügung gestellt.

„Wir legen viel Wert auf die Betreuung“ – auch während der Kontaktbeschränkungen wegen der Pandemie, sagt Fricke. Die Mitarbeiter sind ausgestattet mit Masken, Handschuhen und genug Desinfektionsmittel, das das Unternehmen auch schon vor der Krise hatte. Und als Extra-Service verteilen die Mitarbeiter vom ABW das Mittagessen an die Klienten im Altkreis Osterode.

Es handelt sich um Personen, die zum Beispiel in der Lebenskrise stecken, an einer psychischen Krankheit leiden, geistig oder körperlich behindert sind. Ihnen bietet ABW Betreuung, Unterstützung und Beratung an – jeder bekommt einen festen Betreuer, der regelmäßig vorbeikommt, zum Beispiel bei Arztbesuchen begleitet, beim Ausfüllen von Anträgen hilft oder Ideen zur Freizeitgestaltung einbringt. Dadurch soll sich die Lebensqualität – in den eigenen vier Wänden – verbessern.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort