Kirchenjugend verschickt zu Ostern Postkarten an Ältere

Bad Lauterberg. „Es ist ein Weg, um in dieser Situation, in der Ältere die Einsamkeit besonders spüren, einen Lichtblick zu setzen“, sagt Jugendpastor Simon Burger.

Merle Bär vom neugegründeten Jugendkirchenvorstand nimmt – natürlich mit gebotenem Mindestabstand – einen Korb voller Postkarten entgegen. Diese sollen von Konfirmanden und Jugendlichen gestaltet und dann zu Ostern an die Altenheime in der Bäderregion des Kirchenkreises Harzer Land verteilt werden.

Nicht nur in Zeiten wie diesen, in denen ältere Menschen aufgrund der Corona-Pandemie möglichst wenig Besuch empfangen sollen, sei das eine schöne, generationsübergreifende Idee. Die kam ursprünglich von Simone Kruse, Inhaberin des Spielzeugladens in Osterode. Dort vertreibt sie die Postkarten mit regionalen Fotos des Fotografen Bernd Stritzke schon seit einigen Jahren für einen guten Zweck und konnte so schon mehrere tausend Euro spenden.

Von ihrer Idee, älteren Menschen zu diesem doch irgendwie besonderen Osterfest in einer schwierigen Zeit eine Freude zu machen, berichtete sie Jugendpastor Simon Burger, der sofort begeistert war. „Es ist ein Weg, um in dieser herausfordernden Situation, in der Ältere die Einsamkeit besonders spüren, einen Lichtblick zu setzen und die frohe Botschaft von Ostern weiterzutragen“, sagt er.

Bemalt, beschrieben und verteilt

Die Karten werden nun an Jugendliche im Raum Bad Lauterberg und Bad Sachsa verteilt, können, wenn sie mit lieben Worten, gemalten Bildern oder was auch immer versehen sind, in den Gemeindebüros abgegeben werden. Anschließend übernimmt Simon Burger selbst die Verteilung an die Altenheime in der Region.

Die Jugendlichen sind von den Motiven begeistert. Foto: Christian Dolle / Kirchenkreis Harzer Land

Der Erlös der Karten kommt der Kindersportstiftung am Harz zugute, der Austausch der Generationen funktioniert also in beide Richtungen.

Um diese Details kümmern sich Merle Bär und die anderen Jugendlichen, die die Karten verteilen wollen, erst einmal nicht. Sie zeigen sich begeistert von den Motiven und suchen sich die schönsten aus. Dabei kommt das kleine Kaninchen bei allen besonders gut an – und später bei den Älteren bestimmt auch.