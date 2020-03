Um den Rettungsdienst zu unterstützen, ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Lauterberg am Samstagabend gegen 19.45 Uhr in den Steinweg gerufen worden. „Eine Person musste mit Hilfe der Drehleiter aus einem Gebäude transportiert werden“, so die Wehr.

Zwei Stunden später wurde sie zu einem Wasserschaden in der Ahnstraße alarmiert. „Der Wasseraustritt wurde erkundet und anschließend die zugehörigen Eckventile geschlossen.“