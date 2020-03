Barbis. Der Autofahrer kam mit dem Rettungswagen schwer verletzt nach Göttingen in ein Krankenhaus.

Auto fährt gegen ASB-Rettungswache in Barbis

Gegen die Hauswand der ASB-Rettungswache in Barbis ist ein Lauterberger mit seinem Fahrzeug gefahren. Der Fahrer kam am Sonntagabend aus Richtung Scharzfeld und verlor aus ungeklärter Ursache in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, dieses kollidierte mit dem Schild und der Mülltonnenanlage der ASB-Tagespflege, bevor es gegen die Fassade fuhr.

Rettungswagen und Notarzt-Einsatzfahrzeug vom dortigen ASB waren sogleich am Unfallort, ein Streifenwagen der Polizei und die Feuerwehr Barbis mit drei Fahrzeugen waren auch im Einsatz. Laut Polizei kam der Lauterberger mit dem Rettungswagen schwer verletzt nach Göttingen in ein Krankenhaus. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.