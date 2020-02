Ausflug in den winterlichen Harz

Die Mitglieder des SoVD fuhren trotz wenig Schnee in den winterlichen Harz. Petrus hatte ein Einsehen und den Oberharz in ein Winterkleid gehüllt. Es ging über Braunlage nach Altenau und Hohegeiß. Unterwegs fuhren die Ausflügler an Lkws vorbei, die offenbar mit den Straßenverhältnissen nicht zurecht kamen. In Bad Grund im Atrium war das Ziel erreicht. Ein gemütlich eingedeckte Raum mit Kuchenbüfett empfing die SoVD-Reisegruppe. Ulrich Helmboldt, der Vorsitzende des SoVD erzählte vom Hausherrn Dr. Oswald Sander. Der aus Rumänien kommend seinen Weg in den Harz machte und dort als Geschäftsmann vieles bewegt. Es blieb noch genügend Zeit übrig, um Reinhold Roggenbuck mit seiner Quetsche zuzuhören.

