Schauspieler und Sänger sind Donnerstag in Lauterberg

MDR-Moderator André Holst freut sich auf die neue Talksaison 2020 und ein kulturelles Jahr mit Höhepunkten. Am heutigen Donnerstag, 23. Januar, gibt es einen fulminanten Jahresauftakt. Unter dem Motto „Lichter des Winters“ sorgen Musik, Gespräche und tollen Gäste für einen unterhaltsamen Abend. Ab 20 Uhr beginnt im Mühl-Vital-Ressort-Hotel in Bad Lauterberg die neuste Ausgabe der Show, die bewegt.

Zugesagt hat unter anderem Schauspieler Fabian Harloff. Durch die ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“ ist er seit Jahren einem Millionenpublikum bekannt. Er trägt sein neues Album „Auf dem Lande“ in den Harz.

Sänger Fady Maalouf ist ein vielseitiger Pop-Künstler. Er zählt zu den regelmäßigen Showtalk-Unterstützern und hat sich mittlerweile auch als Maler einen besonderen Namen gemacht.

Die Schauspielerin Christiane Leuchtmann sieht man meistens an der Seite vom Ehemann Hans Peter Korff. Die Dozentin reist allerdings allein nach Bad Lauterberg, um sich ein paar schöne Tage in der Natur zu machen. Ob Film Theater oder Kabarett – die vielseitige Künstlerin ist auf allen Bühnen zu Hause.

Dominik Hepp aus Erfurt hat sich auf das Thema Sauna spezialisiert. Der deutsche Aufguss-Meister trägt Wissenswertes rund um das Thema Sauna nach Bad Lauterberg.

Lieblingsproduzent Nils Brand stellt auch im diesen Jahr wieder interessante Showtalente vor: Die sympathische Sängerin „Lizz“ ist an der Ostsee zu Hause, wird ihren neuen Song und etwas Strandsand in den Harz bringen.

Der Eintritt beträgt zwölf Euro und geht zu 100 Prozent an die Initiative „Children of Paradise“ von der Braunschweiger Bürgerstiftung. Das Ziel ist es, psychisch traumatisierten Kindern Wege aufzuzeigen, die sie am Leben wieder teilhaben lassen und in die Gesellschaft als teamfähige, positive und mutige Menschen integrieren. Präsentiert wird der Showtalk vom Vital-Resort-Mühl-Hotel. Informationen und Karten gibt es telefonisch unter 05524/85080 oder auf der Internetseite www.showtalk.net.