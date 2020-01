Harzklub pflegt Wege, Bänke und Hütte

Der Harzklub-Zweigverein Barbis hat sich so Einiges für dieses Jahr vorgenommen: die Sanierung der Brücke an der Wassertretstelle im Andreasbachtal – dank einer Spende der Harz-Energie –, Pflegemaßnahmen rund um die Burgruine und an der „Alte Warte“, Instandsetzung und Erneuerung von Bänken und...