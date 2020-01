Drei Konzepte: Was wird aus dem Rathaus-Areal in Lauterberg?

Dieses Thema interessiert zahlreiche Einwohner der Kneippstadt: Rund 200 von ihnen waren Montagabend in den Kursaal gekommen, wo drei Investoren ihr jeweiliges Konzept für die Nachnutzung des Rathaus-Areals in Bad Lauterberg vorstellten. „Innerhalb von fünf Tagen ist der altehrwürdige Saal zum zweiten Mal rappelvoll“, sagte Verwaltungschef Dr. Thomas Gans (SPD): Erst in der vergangenen Woche wurden dort Zahlen und Fakten zum aktuellen...