Weihnachtlicher Ausflug

Bad Lauterberg . Mitglieder des SoVD besuchten die Autostadt in Wolfsburg und übernachteten in Gifhorn.

Das “Winterland der Autostadt” in Wolfsburg war Ziel einer Fahrt des SoVD. Bei hellem Wetter genoss man die Parklandschaft mit Weihnachtsständen, einer riesigen Eislauffläche und einem Weihnachtsbaum sowie das Museum mit tollen Autos und die Abholhalle für neugekaufte Autos. Der Höhepunkt waren die ca. eine Million Lichter die dann erstrahlten und den Wintermarkt und die Bäume in eine tolle Stimmung brachten. Das Eislaufmärchen “Tabaluga” konnten alle gut sehen. Die Übernachtung, mit Abendessen und Frühstück, fand in Gifhorn statt. Bevor die Rückfahrt in den Harz angetreten wurde, schaute man noch in Wolfenbüttel zum Weihnachtsmarkt oder sah sich die Stadt an.