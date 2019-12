Weihnachtsoratorium mit Jazz-Resonanzen in der Andreaskirche

Am Tag nach Weihnachten findet in Bad Lauterberg traditionell das Weihnachtskonzert statt. So auch in diesem Jahr. Die Kantorin Dorothea Peppler hatte einige Jahre das populärste aller Weihnachtsprogramme nicht im Angebot, das Weihnachtsoratorium von J.S. Bach, Teil I bis III. So war es eigentlich...