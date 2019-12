Karin Agsten zu Besuch bei SoVD-Frauen

Bad Lauterberg . Über den Verein Frauen für Frauen aus Osterode informierten sich jetzt die SoVD Frauen in Bad Lauterberg.

Karin Agsten von “Frauen für Frauen” aus Osterode war zu Gast bei den SoVD-Frauen. Der Verein kümmert sich um Frauen und Kinder in Not. Es gibt in Osterode ein Frauenhaus mit 3 Wohneinheiten.

Neuestes Projekt: Mädchen die ihre Ausbildung fertig haben. Kinder und Jugendliche sollen so betreut werden und den Kontakt zu ihren Eltern beibehalten. Die Eltern oder Alleinerziehende sind zum Teil überfordert; wegen häuslicher Gewalt,Alkohol- oder psychische Probleme. Es werden keine Drogen- bzw. Alkoholkranke Frauen aufgenommen. Ca. 50 Helfer bzw. Angestellte kümmern sich. Der Verein hat ca. 80 Mitglieder. Karin Agsten mahnte, hinzuschauen. Im Anschluss beantwortete sie Fragen.