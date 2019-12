Auf dem Baumkronenpfad gewandelt

Regen und Wind in Bad Lauterberg machte den MTVlern nichts aus, die an diesem Tag zum Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich aufbrachen. Unterwegs wurde das Wetter immer besser und so gab es im Hainich leichten Sonnenschein. In zwei Gruppen führten zertifizierte Nationalparkführer über die Wege in Baumkronenhöhe. Allerhand Wissenswertes über die Bäume und ihre Bewohner lernten die Besucher dabei. Im Anschluss an die Führung konnte jeder allein noch die weiteren Baumkronenwege sowie den Turm erkunden. Weiter waren die Wurzelhöhle sowie eine weitere Ausstellung sehenswert. im Anschluss gab es Kaffee und Kuchen oder einer deftigeren Mahlzeit.

