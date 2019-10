Marchingpower feiert sein fünfjähriges Bestehen

Die Musiker des Musikcorps Marchingpower feiern am kommenden Wochenende ihr fünfjähriges Bestehen – und laden aus diesem Grund alle Interessierten am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr zum großen „Festival der Musikzüge“ auf den Festplatz an der Augenquelle ein. Insgesamt werden zum Geburtstag der Bad Lauterberger Marchingband an beiden Tagen 23 Musikkapellen auftreten – darunter auch das Geburtstagskind Marchingpower zusammen mit den Musikern des Fanfarenzugs Duderstadt unter dem Namen „Brassfusion“. Für ihre Aufritte beim Festival der Musikzüge scheuen die Spielleute keine Entfernung – und kommen aus ganz Deutschland nach Bad Lauterberg. Aber auch auf die Unterstützung benachbarter Kapellen kann sich das Musikcorps freuen, wie aus Barbis, Bartolfelde, Osterhagen, aus Walkenried, Wulften und Lonau.

Die Musikzüge wechseln sich im halbstündigen Takt ab 10 Uhr morgens ab und spielen am Samstag etwa bis 15 Uhr – gegen 12 Uhr unterbrochen durch den offiziellen Teil mit Festreden der Verantwortlichen und des Schirmherren Bürgermeister Dr. Thomas Gans. Am Sonntag beschließen die Geburtstagskinder vom Musikcorps Marchingpower das Festival der Musikzüge selbst – wieder gemeinsam mit dem Fanfarenzug Duderstadt als Brassfusion.

Großes Rahmenprogramm – wie eine „richtige kleine Wiesn“

Doch auch rings um die Konzerte der Musikkapellen haben die Verantwortlichen um den Organisatoren und Musikcorps-Vorsitzenden Sascha Pohl einiges auf die Beine gestellt, um den fünften Geburtstag ordentlich feiern zu können. Das Rahmenprogramm erinnert dabei an eine „richtige kleine Wiesn“, so Pohl: Für das leibliche Wohl ist unter anderem mit bayerischen Spezialitäten gesorgt – im Festzelt gibt es zudem einen Brezel und Lebkuchen-Herz-Verkauf, außerdem gibt Schausteller und Fahrgeschäfte, einen traditionellen „Hau-den-Lukas“ und eine Fotobox vom Fotostudio Lindenberg.

Am Samstagabend steigt dann ab 18 Uhr das große Oktoberfest im großen Festzelt – mit Gogo-Tänzerinnen und -Tänzern, einem LED-Roboter und der bayerischen Band „Die Rockzipfl“, die für richtige Oktoberfeststimmung sorgen wird. In den Spielpausen der Band – so wie vor und nach dem Rockzipfl-Auftritt – wird Deejay Stefan V. den Gästen einheizen.

Viel Zeit zum Ausschlafen gibt es nach der Gaudi aber nicht, denn bereits ab 10 Uhr beginnt schon das Frühschoppen im Festzelt – hier wie auch das gesamte Wochenende über mit Löwenbräu-Ausschank – und dem zweiten Teil des „Festivals der Musikzüge“. Die Verantwortlichen sind bereits „heiß wie Frittenfett“, erklärt Pohl und freut sich auf das kommende Event.

Karten für das Oktoberfest zu je zehn Euro gibt es noch bis Donnerstag, 17. Oktober, im Vorverkauf in Bad Lauterberg im Rewe-Markt Weitzel, Hungerland Lackierungen, Wäscherei Anja Apel, in Barbis in der Star-Tankstelle Runge, im Rewe-Markt Porombka in Bad Sachsa und Osterode, im Kino Herzberg, bei Toto/Lotto Silke Böhme in Osterode, bei Otto’s Sport & Tracht in Braunlage sowie bei Tabak & Toto/Lotto Brockschmidt in St. Andreasberg. Danach gibt es nur noch Karten an der Abendkasse. Sitzplatzreservierungen sind nicht möglich.