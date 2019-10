Fördergelder für drei Projekte im Altkreis sind jetzt möglich

Ein Sanierungsgutachten für den Bismarckturm (möglicher Zuschuss von rund 39.000 Euro) und die Restauration der Scholmwehrbrücke (168.000 Euro) in Bad Lauterberg sowie die Einführung eines Energiemanagementsystems für die Kommunen Bad Sachsa, Hattorf und Walkenried (30.000 Euro) – diese drei Projekte hat die Lokale Aktionsgruppe (LAG) der Leader-Förderregion Osterode am Harz bei ihrem jüngsten Treffen in Wieda für gut befunden. Der...