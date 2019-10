Schnäppchenjäger durchstöbern Flohmarkt in und um Bad Lauterberg

Fast 100 private Flohmarktanbieter – so viele wie noch nie – zeigten in Hofeinfahrten, Garagen und Schuppen ihre gesammelten Schätze beim vierten Hausflohmarkt on Tour in Bad Lauterberg und seinen Ortsteilen. Jedoch: „Die Resonanz war eher durchwachsen“, resümiert Initiatorin Manuela Wille: Einige...