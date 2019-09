Weitere Kaufinteressenten fürs Lauterberger Rathaus

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses am 16. September stellte Investor Dirk Wilhelm Rahlfs sein Vorhaben für das Grundstück des „ehemaligen Rathauses“, Ritscherstraße 6 - 8, vor. Er plant, dort einen Edeka-Einkaufsmarkt zu bauen (wir berichteten). In der Sitzung hatte Bürgermeister Dr. Thomas...