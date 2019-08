Verein würdigt 150 Jahre Sozialdemokratie

Das gleiche und geheime Wahlrecht, die Trennung von Kirche und Staat, Pressefreiheit und Verbot der Kinderarbeit forderte die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP) in ihrem Gründungsprogramm. Es wurde am 8. August 1869 in Eisenach beschlossen. An dem Sonntag war auch der Lauterberger Eduard...