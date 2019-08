Mehrfamilienhaus in Barbis wird versteigert

Barbis. Die Wohnanlage kommt in Berlin unter den Hammer. Das Mindestgebot für das Mehrfamilienhaus in Barbis liegt bei 390.000 Euro.

Am Samstag, 21. September, wird beim Auktionshaus Karhausen in Berlin eine Wohnanlage in Barbis versteigert. „Die Anlage mit 14 Wohnungen wurde in den letzten Jahren gut Instand gehalten, viele Wohnungen in 2018/19 neu renoviert“, berichtet Matthias Knake, Vorstand und leitender Auktionator bei Karhausen.

Die letzten Wohnungen in dem Objekt sind in der Vermietung, bei Vollvermietung wird eine Jahresmiete von etwa 44.500 Euro inklusive der vier Garagen erreicht, heißt es weiter. Das Mindestgebot für das Mehrfamilienhaus in Barbis mit einer Wohnfläche von etwa 826 Quadratmetern und einem mehr als 1.000 Quadratmeter großen Grundstück liegt bei 390.000 Euro, zuzüglich Courtage. Es biete somit die Chance auf einen preiswerten Erwerb, teilt das Berliner Auktionshaus mit: Die Rendite bezogen auf das Mindestgebot liege bei knapp zwölf Prozent. Ein ausführliches Exposé erhalten Interessenten beim Auktionshaus unter der Telefonnummer 030/8 90 48 56 oder per E-Mail an info@karhausen-ag.de. Informationen über die 66 weiteren Immobilien aus ganz Deutschland, die auf der Herbst-Auktion am 21. September zum Aufruf kommen – darunter sind Ein- und Mehrfamilienhäuser in Hamburg und Hannover und Grundstücke auf der Insel Hiddensee – sind auf der Internetseite www.karhausen-ag.de abrufbar. Besichtigungstermine können rechtzeitig vor der Auktion vereinbart werden. Für Bieter, die nicht persönlich an der Versteigerung teilnehmen können, besteht zudem die Möglichkeit, bis zum 13. September einen schriftlichen Bietungsauftrag zu erteilen oder sich als Telefonbieter beim Auktionshaus registrieren zu lassen.

Das Berliner Auktionshaus ist für die Versteigerung außergewöhnlicher Immobilien bundesweit bekannt. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem etwa 700 Bahnhöfe, diverse Schlösser und viele Waldflächen erfolgreich vermarktet. Zuletzt erreichte das Auktionshaus im Dezember 2017 mit der erfolgreichen Versteigerung des Dorfes „Alwine“ im Süden Brandenburgs große Aufmerksamkeit.