Trike streift Leitplanke an Odertalsperre

Das Trike eines Paares hat am Freitag eine Leitplanke an der B27 bei der Odertalsperre in Bad Lauterberg touchiert. Die Mitfahrerin verletzte sich dank guter Schutzkleidung nur leicht.

Polizei und Rettungsdienst weisen darauf hin, dass neben angepasster Geschwindigkeit eine akkurate Schutzausrüstung wichtig ist.