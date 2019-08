An Windpark-Plänen für Barbis wird weiter gearbeitet

Die Pläne zum Bau von weiteren Windkraftanlagen in der Feldflur in Barbis schlummerten gut drei Jahre in einer Schublade. Damals hatte das Projektplanungsbüro von Helmolt Consult sieben jeweils 200 Meter hohe Windräder mit einer Energieleistung von drei Megawatt für das Areal geplant (wir...