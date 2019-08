Unbekannte stehlen Stoßstange

Von einem in der Straße Bruneärmel in Bad Lauterberg abgestellten Ford Fiesta haben ein oder mehrere Unbekannte in der Nacht zum Freitag, 2. August, die komplette Stoßstange abmontiert und gestohlen, teilt die Polizei mit. Das Fahrzeug stand in Höhe der Hausnummer 7b. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 entgegen.

