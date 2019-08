Sommerfahrt nach Sondershausen

Die Mitglieder von Haus & Grund sahen sich jüngst in Sondershausen um. Man bewunderte die Sehenswürdigkeiten der Kreisstadt des Kyffhäuserkreises, zum Beispiel das Schloss Sondershausen. Hierbei handelt es sich um die Residenz der Fürsten zu Schwarzburg-Sondershausen. Die prunkvollen Räume und Säle, insbesondere der „Blaue Saal“, in dem heute noch das Loh-Orchester spielt, beeindruckte die Besucher. Weitere besondere Zimmer: das „Römische Zimmer“ und das „Steinzimmer“, das als „Sondershäuser Bernsteinzimmer“ angepriesen wird. Es besteht komplett aus Kalksteinplättchen und stammt aus dem Rokoko des späten 18. Jahrhundert. Natürlich durfte auch die Besichtigung der „Goldenen Kutsche“ nicht fehlen. Die Grande Carosse, die im 17. Jahrhundert in Paris gefertigt wurde, existiert heute insgesamt nur noch vier Mal auf der Welt. Im Anschluss an die Schlossführung ging es zum „Possen“. Nach Erholung bei einem guten Kaffee und einem guten Stück selbstgebackenem Kuchen wurde noch der Tierpark besichtigt mit Bären, Wildschweinen, Damwild, aber auch Geparden.

