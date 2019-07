Mann bedroht Rettungssanitäter und Polizisten in Bad Lauterberg

Bad Lauterberg. Ein 36-Jähriger hat am Freitagabend in der Lutterstraße Sanitäter und Polizisten bedroht und musste am Ende in eine Göttinger Klinik gebracht werden.

Ein 36-Jähriger hat am Freitagabend in der Lutterstraße Rettungssanitäter und Polizisten bedroht und musste am Ende in eine Göttinger Klinik gebracht werden. Darüber informiert die Polizei am Montag.

Demnach hat sich der Mann gegen 21 Uhr in der Lutterstraße zunächst vor einem vorbeifahrenden Auto aufgebaut, den Fahrer zum Anhalten gezwungen und dann grundlos mehrfach auf die Motorhaube eingeschlagen.

Als er kurz das Bewusstsein verlor, wollten Rettungssanitäter erste Hilfe leisten. Der Mann bedrohte die Helfer aber so massiv, dass er von der Polizei in Gewahrsam genommen werden musste. Dabei leistete er zwar erheblichen Widerstand, konnte aber von den Polizisten überwältigt werden. Als er dann auch noch in der Zelle randalierte, wurde er in eine Klinik in Göttingen eingeliefert. Ob Alkohol oder bei ihm aufgefundene Drogen Grund für sein Verhalten waren, wird derzeit ermittelt, so die Polizei. pol/nza