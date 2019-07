In der Nacht auf Sonntag schlug ein Unbekannter mit einer Bierflasche eine Autoscheibe in Bad Lauterberg ein.

Unbekannter zertrümmert Autoscheibe in Bad Lauterberg

Mit einer Bierflasche zerschlug ein noch unbekannter Täter die Frontscheibe eines weißen VW Golf in Bad Lauterberg. Eine 39-Jährige hatte ihr Auto am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr in der Wissmannstraße geparkt und mittags die beschädigte Scheibe bemerkt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg, Telefon 05524/9630, zu melden.