Viel über den Wald gelernt

69 Damen trafen sich jüngst beim SoVD in Lauterberg zum Kaffee. Als Referent war der Revierförster Peter Laumann eingeladen, der einen interessanten Vortrag über seine Arbeit hielt. Seine Tätigkeiten sind an die Jahreszeiten gebunden, erzählte er. Er markiert Bäume, weiterhin stehen die Naturverjüngung von Fichten und die Vermischung des Waldes von Buchen und Fichten auf dem Plan. Baumeinschläge werden von Oktober bis in den Winter hinein bearbeitet. Das Nadelholz wird mit Schleppern abtransportiert und die fertigen Produkte von Nadelholz werden geschnitten und aufgestapelt und bleiben in der Regel vier Wochen bis zum Verkauf liegen. Die maschinelle Aufarbeitung wird mit großen Maschinen, dem Harvester, durchgeführt wie fällen, einschneiden und vermessen der Hölzer. Weiter werden Vorbereitungen und Lebensraum von schwachen Buchenbestände gewährleistet.

Menschen und Maschinen im Wald: Die Vorschriften sind heute angemessen an die Arbeiten im Wald. Die Schutzkleidung: Helm, Warnweste, Jacken, Schlitzschutzhosen und Ohrenschutz. Starke Maschinen wie der Harvester, Ketten-Harvester und Forwarder helfen bei der Arbeit.

Holzernte in der Vergangenheit: 1976 gab es noch keine Schutzkleidung und gefällt wurde mit Kettenhandsägen sowie mit Rückepferden.

In den letzten zwei Jahren waren Windwurf, Wasserschäden, Starkregen oder Schneeschmelze verheerend. Durch den Käferbefall und die Trockenheit sind die Bäume geschwächt und können kaum Harz bilden. Doch auch aus Trümmern kann man etwas schaffen. Kulturblumen/Pflanzen, Buchen und Douglasie werden neu kultiviert. Die Jagd gehört auch zum Forstberuf. Einheimisch ist das Rotwild, Schwarzwild.

Der Forstschutz und der Naturschutz spielt eine wichtige Rolle. Seltene Tiere verdienen Schutz, zum Beispiel Molche, Schwarzstorch und Sperlingskauz. Totholz bietet vielen Tieren eine Lebensgrundlage z.B. dem Schwarzspecht, Pilzkulturen und Mikroorganismen. Förster Peter Laumann beendete seinen Vortrag mit den Worten: Wie wird die Zukunft? Ein kritisches Thema auch für den Wald ist die Klimaerwärmung.