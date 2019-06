Wasserskianlage am Wiesenbek für eine Saison genehmigt

Am Wiesenbeker Teich in Bad Lauterberg kann man in dieser Saison wieder Wasserski fahren.

Am Wiesenbeker Teich kann in diesem Sommer Wasserski gefahren werden. Der Landkreis hat unserer Zeitung auf Nachfrage mitgeteilt, dass das Wiederaufstellen der Wasserskianlage von Campingplatzbetreiber Maik Dombrowksy für die Saison 2019 mit Auflagen geduldet wird. „Das ist Ergebnis eines Mediationsverfahrens unter Beteiligung des Landkreises Göttingen und des Betreibers der Anlage“, teilt Landkreis-Sprecher Ulrich Lottmann mit. „Es ist davon auszugehen, dass die Anlage in der Saison 2019 sicher betrieben werden kann“, so Lottmann weiter und erläutert: Hintergrund des Mediationsverfahrens ist eine Rückbauverfügung des Landkreises für die Anlage gewesen, für die weder ein Antrag noch eine Genehmigung vorliegen. „Bei einem Ortstermin wurde jedoch festgestellt, dass von der Anlage keine Gefahren ausgehen.“

Dombrowksy hatte die Wasserski-Anlage im August 2018 aufgestellt und den Betrieb eröffnet (wir berichteten). Er hat nach eigenen Angaben als mehr als 100.000 Euro dafür investiert. Nach einer Anzeige des örtlichen Angelsportvereins hatte der Landkreis den Betrieb jedoch untersagt und den Abbau der Anlage verfügt. Diese sei eine „artfremde Nutzung“ auf einem solch kleinen Binnengewässer und beeinträchtige den Denkmalwert erheblich, hieß es.