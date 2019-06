Nordic Walker auf großer Fahrt

Die Nordic-Walking-Gruppe von Karin Strauß war auf Reisen. Das Ziel der Fahrt war Soltau in der Lüneburger Heide. Bei herrlichstem Sommerwetter waren einige Aktivitäten angesagt. Am Morgen wurde gewalkt, dann in der Soltau-Therme entspannt. Am Abend bot Soltau einige Abwechselungen wie ein Live-Konzert oder die Nachwächter-Führung mit Einkehrschwüngen zum Kennenlernen der örtlichen Spezialitäten.

