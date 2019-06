Unbekannte stoßen Hochsitze um, Bistromöbel gestohlen

Bad Lauterberg Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu zwei Vorfällen geben können, die sich in der vergangenen Woche im Bereich Bad Lauterberg ereignet haben.

Unbekannte beschädigten im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch, 18. und 19. Juni, vermutlich in den späten Abendstunden zwei Hochsitze im Waldgebiet Reinhardstal in Bad Lauterberg. Die Täter hatten die Hochsitze umgestoßen, so dass sie zu Boden fielen. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Polizei sucht Diebe von Bistromöbeln

Vier Stühle und zwei Bistrotische im Wert von etwa 500 Euro entwendeten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag, 17. und 18. Juni, in der Bad Lauterberger Hauptstraße. Die Möbel hatten dort auf der Terrasse einer Bäckerei gestanden und waren mit einem Stahlseil gegen Diebstahl gesichert.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich auf der Dienststelle in Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 zu melden.