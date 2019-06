20-Jähriger wird von drei Unbekannten zusammengeschlagen

Zu zwei Schlägereien wurde die Polizei am Samstag in Bad Lauterberg gerufen. Das berichten die Beamten am Montag. Demnach war gegen 1.40 Uhr in der Wissmannstraße ein 20-jähriger Lauterberger von drei unbekannten Tätern zusammengeschlagen worden. Gegen 21.40 Uhr kam es im Amselweg zu Streitigkeiten, in deren Verlauf ebenfalls drei Männer im Alter zwischen 27 und 30 Jahren auf ein 28-jähriges Opfer einschlugen. Der Geschädigte erlitt so schwere Verletzungen, dass er zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Polizei bittet Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben bzw. die Hinweise zu den Tätern geben können, sich in der Dienststelle in Bad Lauterberg, Telefon 05524/9630, zu melden.

