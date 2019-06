Barbiser feiern ab Freitag ihr Schützenfest

Das Schützenfest in Barbis wird auch in diesem Jahr mit der Kranzniederlegung am Ehrenmal begangen.

Ab heute steht in Barbis wieder das Schützen- und Volksfest auf dem Programm: Vom 21. bis 24. Juni wird auf dem Schützenplatz gefeiert. Los geht es bereits heute Abend um 18 Uhr mit der Eröffnung und der Königsproklamation im Schützenhaus. Um 19 Uhr folgt die Kranzniederlegung am Ehrenmal Röhlberg vor dem Kommersabend mit Disco, die musikalisch von DJ Klaus begleitet wird.

Die Schützen laden interessierte Bürger während des gesamten Festes in den Abendstunden zum gemeinsamen Tanz ein: Während DJ Klaus am Freitag, am Sonntag und am Montag im Festzelt auflegt, sorgt am Samstagabend die Live-Band Silver Nights ab 20 Uhr für die passende Stimmung. An diesem Abend ist auch der Eintritt frei.

Höhepunkt wird voraussichtlich die Proklamation der neuen Majestäten und Kinderkönige im Anschluss an das Schützenfrühstück am Sonntag.

Damit sich die Könige im Ort präsentieren können, führt wieder ein großer Festumzug durch Barbis – Interessierte können diesen sowohl von der Barbiser Straße, der Silkeroder Straße, der Osterwiese oder von der Hinterstraße aus verfolgen. Der Montag steht dann – traditionell nach dem Sektfrühstück der Schützen – ganz im Zeichen der Kinder mit Umzug und Theater.