„Frauen haben viel zu sagen – aber werden nicht immer gehört“

„Frauen haben viel zu sagen – aber sie werden nicht immer gehört!“, mit dieser Feststellung stieg Christine Kummer einleitend in den 2. Tag der Partizipation für Frauen mit Migrationshintergrund beim Kinderschutzbund in Barbis ein. Initiiert wurde er vom Integrationsbüro des Landkreises Göttingen, der Johanniter Unfall-Hilfe und dem Kinderschutzbund Bad Lauterberg.

Am 9. März hatte bereits der 1. Teil der Veranstaltungsreihe mit mehr als 70 Frauen in Göttingen stattgefunden, nun war es Zeit, die Ergebnisse zu präsentieren und weitere Wünsche der Frauen aus Bad Lauterberg und Ortsteilen abzufragen. Doch zunächst startete die Veranstaltung mit einem Rundgang durch die neu gestaltete und in die ehemalige Grundschule Barbis umgezogene städtische Kita Spatzennest. „An uns wurden viele Wünsche und Bedürfnisse herangetragen, die bei den Frauen mit Migrationshintergrund im Landkreis an erster Stelle stehen“, fasste Kummer in einer gemeinsamen Runde mit Janka Eckhardt, Denise Horn und Katharina Euteneier von der Johanniter Unfall-Hilfe zusammen. So sei sehr oft der Wunsch geäußert worden, bei gemeinsamen Aktionen und Erlebnissen mit deutschen Frauen ins Gespräch zu kommen. Begegnungsmöglichkeiten, Freizeitaktivitäten und Nachhilfe für ihre Kinder, Sportangebote für Frauen und Unterstützung bei der Ausbildungs- und Arbeitssuche. Schließlich sei dies alles ein wichtiger Schritt der Integration. „Deshalb wird auch heute nochmal gefragt: Was brauchen Sie für ein gutes Leben?“, so Hannah Mai vom Landkreis Göttingen.

Wunschliste der Teilnehmerinnen für Angebote und Aktionen. Foto: Mareike Spillner / Kirchenkreis

In Bad Lauterberg sind dank der Initiative der Flüchtlingshilfe vom Kinderschutzbund und anderer Unterstützer viele Angebote ins Leben gerufen worden: Kleidershop, Fahrradwerkstatt und Kulturcafé, eine Nähstube, das Café Kwatsch, Migrationsberatung und ganz neu: Aue-Frühstück und Trauertreff. Zudem standen Kochen, Singen und Musizieren, Hilfe bei Ausbildungsmöglichkeiten und Fragen zum Führerschein auf der Wunschliste der Teilnehmerinnen. khl

Die nächsten Aktionen im Überblick

Das Interkulturelle Begegnungsfest „Bad Lauterberg is(s)t bunt“ am Donnerstag, 20. Juni, um 18 Uhr auf dem Gelände des Kinderschutzbundes, Schützenstraße 2, in Barbis wird ein arabischer und türkischer Kulturabend mit landestypischen Speisen, Märchenerzählung und Livemusik. Internationale Beilagen und Salate dürfen zum Buffet gerne mitgebracht werden, das Fleisch (hallal) steuert Hüseyin Yavuz von der „Goldenen Aue“ bei. Für die bessere Planung wird um Anmeldung unter Tel. 0152/36987294 oder 0162/2119981 gebeten. Eine kurzfristige Teilnahme ist dennoch jederzeit möglich.

Interkulturelles, gemeinsames Müllsammeln in Bad Lauterberg mit anschließender Besichtigung der Deponie in Hattorf und kleinem Imbiss Dienstag, 25. Juni. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Touristinformation in der Ritscherstraße 4. Die Veranstaltung dauert bis etwa 15 Uhr. Infos und Anmeldung unter Tel. 0551/5252562 oder otte.j@landkreisgoettingen.de.

Das Aue-Frühstück im Steinweg startet am Donnerstag, 27. Juni, um 9.30 Uhr und findet dann an jedem 4. Donnerstag im Monat statt. Willkommen sind alle interessierten Frauen und Männer. Ein Beitrag von 2 Euro wird erhoben.

Frauen und Arbeit in Deutschland – ein Vortrag für Frauen mit Migrationshintergrund findet am Montag, 2. September, von 15 bis 17 Uhr im Büro der Johanniter Unfall-Hilfe Bad Lauterberg, Scharzfelder Straße 52, statt. Der Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt von der Arbeitsagentur gibt einen Überblick über berufliche Möglichkeiten für Frauen und erläutert zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten. Infos und Anmeldung unter Tel. 0551/2522810 oder kummer@landkreisgoettingen.de.

Fitness für Frauen – mit und ohne Migrationshintergrund – bietet Irina Gomm an vier Terminen ab Donnerstag, 12. September, um 16 Uhr an. Für eine Kinderbetreuung ist durch den Kinderschutzbund gesorgt. Treffpunkt ist die Turnhalle in der Schützenstraße 2 in Barbis. Die weiteren Termine sind der 19. und 26. September. Ob die Uhrzeit so bleibt, wird beim ersten Treffen besprochen. Infos und Anmeldung unter Tel. 0162/2119981 oder Katharina.Euteneier@johanniter.de

Alle Veranstaltungen werden kostenlos angeboten. Eine vorherige Anmeldung wird allerdings erbeten.