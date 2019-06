Erster Basar der Kita Spatzennest wird gut angenommen

Zu ihrem allerersten Kleider- und Spielzeugbasar hatten jüngst die Verantwortlichen der Kindertagesstätte Spatzennest in Barbis in ihre Räume eingeladen. Annika Hetzel und Merte Marrón, beide Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte, hatten den Basar federführend organisiert und übernahmen am...