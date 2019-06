Überfall auf Spielhalle – Tatverdächtige festgenommen

Bad Lauterberg Ein Überfall auf eine Bad Lauterberger Spielhalle im Mai scheint aufgeklärt. Ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger sitzt jetzt in U-Haft.

Im Zusammenhang mit dem Überfall auf eine Spielhalle in Bad Lauterberg Anfang Mai hat die Polizei zwei dringend tatverdächtige junge Männer festgenommen. Der erfolgreiche Zugriff erfolgte bereits wenige Tage nach der Tat vor einem Wohnhaus in Bad Lauterberg. Das teilte die Polizei jetzt mit. Die beiden 20-Jährigen leisteten keinen Widerstand. Noch in der Nacht durchgeführte Ermittlungen führten außerdem zur Identifizierung und Festnahme eines dritten tatverdächtigen 24-jährigen Mannes. Auch er stammt aus Bad Lauterberg.

Die Festgenommenen wurden am darauffolgenden Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Seitdem sitzt einer der beiden 20-Jährigen, bei dem es sich nach gegenwärtigen Ermittlungen um den mutmaßlichen Haupttäter handelt, in Untersuchungshaft in der Jugendanstalt Hameln. Die beiden anderen Männer befinden sich auf freiem Fuß.

Die Ermittler prüfen zurzeit, ob der 20-Jährige weitere Komplizen hatte und ob er auch für andere, gleichgelagerte Tankstellenüberfälle im benachbarten Barbis sowie im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Northeim in Betracht kommt. Insgesamt geht es dabei um sechs Taten seit November 2018, so die Polizei. Die weiteren Ermittlungen dauern an.