SoVD-Frauen lernten die Zukunftswerkstatt kennen

Bad Lauterberg Informatives zur Herzberger Zukunftswerkstatt gab es bei den SoVD Frauen in Lauterberg, die so über den Tellerrand hinaus sahen.

Zwei Referenten von der Zukunftswerkstatt aus Herzberg besuchten den SoVD beim Frauentreffen. Wolfgang Drebing-Bachmann und seine Frau Lena Schaumann referierten über die vielen Aktivitäten dieses Herzberger Vereines. Er steht für gemeinnütziges, bürgerliches Engagement für Herzberg mit den Schwerpunkten Kunst und Kultur, Umwelt-, Naturschutz und Landschafts-Heimatpflege/Heimatkunde. Seit 2008 gibt es den Verein, mit den Räumlichkeiten und div. Veranstaltungen, in der Fußgängerzone und wird von den beiden Referenten mit Leben erfüllt. Einige Objekte wurden angeschoben und noch heute betreut. So zum Beispiel “Communauten”, Kinder und Jugendliche entdecken ihre Stadt, der Lehmofen im Domeyerpark, die Wasseracht, das Fest im Park, Deutschkurse für Migrantinnen, Näh- und Fahrradwerkstatt oder “Obst in aller Munde”. Über 50 Apfel- und Birnensorten, auf Streuobstwiesen und Obstalleen, werden betreut und zu Apfelsaft verarbeitet. Drebing-Bachmann und seine Frau hatten natürlich auch einige Kostproben für die Lauterberger Damen dabei. Die Mitgliedschaft in der Zukunftswerkstatt ist kostenlos und man kann sich über eine eigene Homepage weiter informieren.

Mit dem Schlusslied und Ausblick auf das nächste Treffen am 18. Juni mit dem Thema: Herr Peter Laumann berichtet von seinem Beruf als Förster, endete dieser informative Nachmittag.