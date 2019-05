Für Human Biker Day kann man sich noch bis Sonntag anmelden

Bad Lauterberg Am 26. Mai wird es wieder röhren und knattern in Bad Lauterberg: Um 10 Uhr brechen die Biker für einen guten Zweck zum siebten HBD auf.

Am Sonntag, 26. Mai, wird es wieder röhren und knattern in Bad Lauterberg: Um 10 Uhr brechen die Biker in der Lutterstraße auf zum siebten Human Biker Day (HBD). Noch bis zum kommenden Sonntag, 19. Mai, können sich interessierte Biker, Triker und Quadfahrer für die rund 150 Kilometer lange Tour für den guten Zweck anmelden.

Wie in den Vorjahren auch soll das Geld, das durch den HBD zusammenkommt, vor allem dem Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach Dietharz zugute kommen. Bereits vor Beginn der eigentlichen Tour wird es ab 8 Uhr ein Frühstück am Rewe-Markt in der Lutter geben. Zum Mittag ist ein Stopp mit einer Stärkung auf dem Gelände des THW in Clausthal-Zellerfeld geplant – um am Mittagessen teilnehmen zu können, ist eine vorherige Anmeldung sowie die Zahlung der Startgebühr in Höhe von zehn Euro für den HBD aber notwendig.

Neuer Endpunkt am Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld

Anders als in den Vorjahren wird die Biketour dieses Mal nicht in Pöhlde enden, denn dort findet zeitgleich das Schützenfest statt. Stattdessen endet die Tour gegen 16 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Scharzfeld. Dort wird der HBD bei Gegrilltem, kühlen Getränken sowie einer Kaffeetafel ausklingen.

Anmeldungen werden ausschließlich über die Internetseite des Vereins unter www.human-biker-day.de entgegengenommen. Nach Zahlungseingang der Startgebühr erhalten die Teilnehmer innerhalb von sieben Tagen das Ticket, das zur Teilnahme an der Tour und am Mittagessen berechtigt. Sowohl Einzel- als auch Gruppenanmeldungen sind über die Online-Anmeldemaske möglich.