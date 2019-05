Maskierter überfällt Spielhalle in Lauterberg – Täter flüchtig

In Bad Lauterberg hat ein maskierter Räuber in der Nacht zu Mittwoch eine Spielhalle in der Hauptstraße überfallen. Verletzt wurde niemand, meldet die Polizei. Die Tat ereignete sich kurz vor Geschäftsschluss. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich noch mehrere Kunden in der Lokalität auf.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei Bad Lauterberg betrat der etwa 170 bis 175 Zentimeter große Unbekannte gegen 0.45 Uhr die Spielhalle und bedrohte anwesende Personen und schließlich den am Tresen stehenden Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Mit dem erpressten Geld, einem kleineren dreistelligen Betrag, flüchtete der Täter anschließend in unbekannte Richtung. Eine sofort mit mehreren Streifenwagen der Dienststellen Bad Lauterberg, Osterode und Herzberg nach ihm eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der Mann war komplett dunkel gekleidet und trug auffallend weiße Turnschuhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 entgegen.