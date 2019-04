Bei der Aktion Aktion „Tulipes contre le cancer“ in Armentiéres halfen auch Mitglieder des Lions-Clubs Südharz.

Bad Lauterberg Die Südharzer halfen in Armentiéres bei einer Aktion zugunsten der Krebsforschung.

Lions-Club hilft bei Tulpen-Aktion in Frankreich

Auch in diesem Frühjahr war der Lions-Club Südharz wieder unterwegs, um seinem Partnerclub in Armentiéres in Frankreich beim Pflücken und Verkauf von Tulpen zu helfen. Dieser erfolgreiche Hilfseinsatz zugunsten der Krebsforschung wird seit 30 Jahren von den französischen Lions-Freunden durchgeführt und dieses Jahr – nun zum 9. Mal – mit einem dreitägigen Ernteeinsatz von den Südharzern Dr. Peter Klingebiel mit Ehefrau Andrea und Dr. Klaus Winter mit Ehefrau Helga unterstützt.

Das Tulpenfeld in der Nähe des Wasserturms von La Croix du Bac bei Armentières gehört dem dortigen Lions Club. Im Herbst wurden 150.000 Tulpenzwiebeln auf einer Auktion in Holland gekauft und dann gesetzt. Trotz Wetterkapriolen mit Schnee, viel Wasser, aber auch Hitze reduzierte sich zwar das Ergebnis ein wenig, aber nicht die Einsatzfreude.

Nach vier Wochen ist die Lions-Kampagne „Opération Tulipes 2019“ abgeschlossen und etwa 30.000 Euro können dem Krebsforschungszentrum in Lille für den Kauf neuer Labor-Geräte und die Krebsforschung überreicht werden.