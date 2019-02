Hubert Brille ist seit 25 Jahren Vorsitzender des Luftsportvereins

Während der Jahreshauptversammlung des Luftsportvereins Bad Lauterberg wurden in den erweiterten Vorstand Alexander Hellwig und Valentin Möller als Jugendgruppenleiter, Klaus Fischer als Flugbetriebsleiter, Hardy Thomas, Heiner Kruse, Michael Damm und Ullrich Dornieden als Flugleiter und Gunter Lindenberg als Pressewart gewählt.

Im Mittelpunkt standen aber auch die Ehrungen: Für seinen besonderen Einsatz und sein Engagement in den 25 Jahren als Vorsitzender des Luftsportvereins wurde Hubert Brille eine besondere Ehrung zuteil. Zudem wurden Uwe Brille und Fritz Dittmar nach 50 Jahren Vereinstreue zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Zuvor aber berichtete der Vorsitzende über ein sehr aktives Vereinsjahr. Das Jahr 2018 fing chaotisch an: Das Orkantief Friederike hatte auch auf dem Modellflugplatz auf dem Hottenberg bei Scharzfeld seine Spuren hinterlassen, die von den Mitgliedern des LSV beseitigt werden mussten. Anschließend wurden die Start- und Landebahnen gewalzt, da die Aktiven des Vereins so schnell wie möglich mit der Flugsaison starten wollten, da auch das Wetter immer besser wurde. Der Grillstand wurde von Vereinsmitgliedern komplett neu gebaut.

Das gute Wetter während des Sommers bot den Modelfliedern beste Voraussetzungen für ihr Hobby, so dass der offizielle Saisonstart am 1. Mai mit sehr guter Beteiligung erfolgte. Durch das anhaltende warme und trockene Wetter bot sich den Mitgliedern eine optimale Wettbewerbssituation. Vereinsmeister 2018 im Motorflug wurde Dr. Jörg Wehmeyer, gefolgt von Gunter Lindenberg und Phil Dombrowsky.

Brille erklärte, dass das Sommerfest im vergangenen Jahr sehr gut besucht gewesen sei und man sich über ein „sehr gelungenes Fest bei bester Stimmung“ freuen konnte. Neben den Flügen und Gesprächen gab es Gegrilltes und ein Kuchenbuffet, das die Vereinsdamen zur Verfügung gestellt hatten.

Beim Flugtag 2018. Foto: Friedel Polley / HK

Der Flugtag, den der LSV an zwei Tagen ausgerichtet hatte, verlief laut Brille zunächst nicht gut, da es am Samstag regnete. Der Sonntag allerdings brachte mit einem Wetterumschwung beste Voraussetzungen. Die Piloten des Vereins sowie Gastpiloten und zahlreiche Gäste kamen „voll auf ihre Kosten“. Brille erklärte, dass der Flugtag in Gänze von Vereinsmitgliedern organisiert und ausgerichtet wurde, es trotz der guten Organisation aber an Helfern mangelte.

Zwischen Oktoberfest und Weihnachtsfeier fand das Abfliegen statt. Hinzu kamen noch weitere Veranstaltungen wie die Ferienpassaktion, das Adventsfliegen oder das Indoorfliegen in der KGS-Halle in Bad Lauterberg. Ferner standen zahlreiche Arbeitseinsätze auf dem Programm -- offizielle wie auch etliche, die außerhalb der Reihe stattfanden. Auf dem Modellflugplatz wurden ein Teil der Hütte und der Grillstand gestrichen, Platten wurden verlegt, Tische repariert und vieles mehr. Auch in diesem Jahr soll der Rasen von einem externen Unternehmen gemäht werden, die Hütte müsse von den Mitgliedern weiter gestrichen, eine zusätzliche Solarplatte mit Regler installiert , als Begrenzung zur Start- und Landebahn teilweise das Netz erneuert werden.

Der Luftsportverein Bad Lauterberg hat aktuell 103 Mitglieder, sie kommen aus der gesamten Region bis Göttingen, Goslar, Wieda, Schondorf, Marbach, Dransfeld. Das Durchschnittsalter beträgt 53,3 Jahre, das älteste Mitglied ist 90 Jahre alt, das jüngste Mitglied ist neun Jahre alt.