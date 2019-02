Martin Dannhauer bleibt zweiter Ortsbrandmeister

Einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lauterberg war die Besetzung des Postens des stellvertretenden Ortsbrandmeisters, den Martin Dannhauer bis dahin sechs Jahre lang mit viel Engagement ausgeführt hatte. Er stellt sich erneut zur Wahl und die Mitglieder sprachen ihm das Vertrauen aus. Weitere Bewerber für den Posten gab es nicht. Jetzt wird Dannhauer dem Rat der Stadt wieder für dieses Amt vorgeschlagen.

Ortsbrandmeister Bernd Wiedemann blickte in seinem Jahresbericht auf die wichtigsten Einsätze im vergangenen Jahr zurück. Besonders der Sturm Friederike im Januar, Brände in der Schulstraße und zahlreiche Löscheinsätze bei Wald- und Entstehungsbränden in Folge der trocken Vegetation hatten die Brandschützer im vergangenen Jahr gefordert – dabei waren die Feuerwehrkameraden immer zeitig zur Stelle, erklärte der Ortsbrandmeister. Wiedemann wies auf die umfangreichen Einsatzgebiete hin, in denen unter anderem auch Betriebe, Seniorenheime und große Waldflächen zu schützen seien. Er betonte, dass die Wehr im Fahrzeugbestand und in der Ausrüstung sehr gut ausgestattet sei.

Er dankte den aktiven Mitgliedern des DRK, die bei die Brandschützer während der zahlreichen Einsätzen immer unterstützt hätten. Den ortsansässigen Firmen dankte Wiedemann für die Freistellung der Kameraden bei Einsätzen, wobei er darauf hinwies, dass viele nicht mehr im Ort tätig seien.

Der stellvertretende Ortsbrandmeister berichtete über die Aktivitäten der Altersabteilung, die sich vorwiegend zu geselligen Zusammenkünften trafen. Aber auch ein Landeszeltlager besuchten die Senioren. Wesentlich mehr zu tun gab es für die aktiven Kameraden, so Dannhauer: Bei den 24 Dienstabenden standen unter anderem Ausbildungen in Theorie und Praxis auf dem Programm. Bei einer Großübung im Braunlager Eisstadion halfen 26 Kameraden mit vier Fahrzeugen auf Einladung der Braunlager Wehr.

Dannhauer wies auf die Teilnahme am Verkehrssicherheitstag im Juni hin, bei der 17 Kameraden eine Personenrettung auf dem Kirchplatz aus aus einem Pkw zeigten (wir berichteten).

Gespräche mit der Politik fruchtbar

Stadtbrandmeister Klaus-Dieter Schröder berichtete über zahlreiche Gespräche mit den Politikern im Stadtrat über die zukünftige Ausrichtung der Feuerwehr. Schröder betonte, wie zuvor schon der Ortsbrandmeister, die absolute politische Neutralität des Ortskommandos. Er sprach die geplante Grundsteinlegung zum gemeinsamen Feuerwehrhaus der Wehren Osterhagen und Bartolfelde an und über weitere Vorhaben, so auch über einen möglichen Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Barbis und Bad Lauterberg.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung verabschiedete sich Sonja Großheim nach acht Jahren, in denen sie für die Kinderabteilung Flammenfüchse der Feuerwehr verantwortlich zeichnete, mit einem filmischen Rückblick auf die Aktivitäten der Flammenfüchse. Vom Jahr 2011 an konnten die Teilnehmer der Versammlung darin sehen, was die Kinder in all den Jahren mit ihr und ihren Helferinnen in der Feuerwehr erlebt hatten. Frederike Spielvogel folgt ihr als neue Leiterin der Kinderfeuerwehr nach. Jugendwart Daniel Welz berichtete, dass drei Jugendliche aus der Jugendwehr für den aktiven Dienst bereit sind.

Landesfeuerwehrwart Karl-Heinz Banse berichtete unter anderem über die Einsätze bei den Großbränden in Schweden, wo auch deutsche Feuerwehrleute halfen. Kritisch äußerte er sich über die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr bei den Einsätzen beim Moorbrand in Meppen.

Im Rahmen der Wahlen wurde Thomas Bech vorerst kommissarisch für ein Jahr als stellvertretender Zugführer I bestimmt. Im Zuge der Ehrungen wurden die Brandschützer Ralf Illert für seine 40-jährige und Pascal Herbrich für seine 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Das Ortskommando mit beförderten und geehrten Mitgliedern zusammen mit Ortsbrandmeister Bernd Wiedemannn (5.v.re.) und Gästen. Foto: Rolf Steinke / HK