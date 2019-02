Der erste soziale Weihnachtsmarkt in Bad Lauterberg im Jahr 2018 war ein Erfolg. In diesem Jahr soll es eine Neuauflage geben.

Bad Lauterberg. Organisatoren des sozialen Weihnachtsmarktes suchen für die Veranstaltung in diesem Jahr nach einem neuen Verwendungszweck für den Tombolaerlös.

Weihnachtsmarkt findet am 31. November und 1. Dezember statt

Die zweite Auflage des sozialen Weihnachtsmarktes, der am 31. November und 1. Dezember stattfinden soll, erfährt schon jetzt großes Interesse. Zu einer Vorbesprechung der Veranstaltung wie auch zur Nachbesprechung der Premierenveranstaltung im vergangenen Jahr (wir berichteten) hatten die Organisationen um Frank Uhlenhaut eingeladen, zu der zahlreiche Vereinsvertreter und Helfer gekommen waren.

In einer offenen Gesprächsrunde erörterten die Teilnehmer den Ablauf der Premiere am ersten Wochenende im Dezember 2018. Große Zustimmung gab es, dass der Erlös der Tombola dafür eingesetzt wird, dass Kinder und Jugendliche den Ferienpass 2019 kostenlos erhalten können.

Diskutiert wurde über die Höhe der Standgebühren, die mögliche Verlegung des Termins und den Vorschlag, den sozialen Gedanken mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Mitorganisatorin Janka Eckhardt berichtete, dass sie in zahlreichen Gesprächen eine breite Zustimmung erfahren habe. „Das Projekt des Sozialen Weihnachtsmarktes hat die Bad Lauterberger Bürger zusammen geschweißt“, äußerte sie ihre Meinung zum Erfolg des Marktes.

Standgebühren ergeben sich aus Kostenrechnung

Zu den Standgebühren gab Uhlenhaut den Anwesenden eine Übersicht über die Kosten und Erträge des Sozialen Weihnachtsmarktes. Er führte in einer Kostenrechnung die Einnahmen und Ausgaben auf und begründete damit die Höhe der Gebühr. Er dankte in diesem Zusammenhang allen Spendern, die den finanziellen Grundstein für den Markt überhaupt erst gelegt hatten. Er richtete seinen Dank auch an die Stadt Bad Lauterberg für deren Unterstützung.

Zahlreiche Anregungen und Ideen gab es von den Anwesenden für die zweite Auflage der Veranstaltung am ersten Adventswochenende 2019. Umfangreich diskutierten die Beteiligten über die Verwendung des diesjährigen Tombolaerlöses. Uhlenhaut erwähnte dazu, dass im Jahr 2020 die Kosten der Ferienpassaktion von der Stadt übernommen würden und so ein neuer Verwendungszweck gefunden werden müsse. Im Mittelpunkt der Vorschläge stand im Allgemeinen die Idee, sozial schwache Einwohner mit dem Erlös zu unterstützen.

Die Organisatoren: Frank Uhlenhaut, Manuela Koch, Detlev Fricke, Janka Eckhardt, Thomas Voigt, Inge Weddecke (v.li.). Foto: Rolf Steinke / HK

Frank Uhlenhaut bat alle, die sich am zweiten sozialen Weihnachtsmarkt beteiligen möchten, sich bis zum 1. April bei den Organisatoren zu melden. Auf die Frage von Ute Kruse, ob schon im Laufe des Jahres Geschenke für die Tombola angenommen werden, erklärte sich Mitorganisatorin Manuela Koch bereit, diese Geschenke zu verwahren. Uhlenhaut sagte, dass alle Vorschläge im Organisationsvorstand ausreichend beraten werden. Im Juni soll zu einer weiteren Informationsveranstaltung eingeladen werden.