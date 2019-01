Bartolfelder Feuerwehr rückt zu 24 Einsätzen aus

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bartolfelde berichtete der Ortsbrandmeister Matthias Meyer, dass derzeit 25 Aktive – davon vier Frauen – und 114 fördernde Mitglieder registriert sind. Es konnten drei Neuzugänge verzeichnet werden. Drei Mitglieder der Wehr sind auch auf Kreisebene aktiv. Im Jahr 2018 sind 24 Einsätze geleistet worden, davon 13 Brandeinsätze und zehn Hilfeleistungen. Es gab einen Fehlalarm. Allein nach dem Orkan „Friederike“ gab es etliche Einsätze zu Straßensperrungen, Baumbrüchen und anderen Hilfeleistungen. Viel Arbeit bereitete eine „Eulenrettung“ durch die Wehr im Rahmen der Amtshilfe, da es sich als ausgesprochen schwierig gestaltete, an einem Wochenende eine geeignete Einrichtung zur Weiterversorgung des verletzten Tieres zu finden. Eine neu ins Leben gerufene Altersabteilung laufe eher schleppend. Das Hoffest war trotz deutlichen Besucherrückgangs ein Erfolg und wird daher in diesem Jahr am 15. Juni ausgerichtet.

Als problematisch wurde erneut der Zustand des Feuerlöschteiches in Bartolfelde beschrieben, der nicht genug Löschwasser bereit hält. Das liege am defekten Überlauf, an nicht ausreichendem Zulauf und der deutlichen Verschlammung bzw. Verschilfung im Entnahmebereich, so Meyer. Er forderte die Stadt auf, dahingehend dringend Abhilfe zu schaffen. Es wurden 31 Übungsdienste mit unterschiedlichen Schwerpunkten, unter anderem auch mit den Nachbarwehren und dem THW, absolviert. Zudem hatten die Wehrleute verschiedene Lehrgänge besucht und an Veranstaltungen in der Gemeinde teilgenommen. Der Bauantrag für das Gerätehaus in der Bauke sei durch den Architekten derzeit noch nicht eingereicht worden. Meyer dankte allen Aktiven und fördernden Mitgliedern und der Stadt Bad Lauterberg für die gute Zusammenarbeit.

Jugendfeuerwehrwart Daniel Eckstein berichtete von den unterschiedlichen Aktivitäten der sieben Jugendlichen im Bereich der Ausbildung und Freizeitgestaltung. Auch mit der Jugend des THW Bad Lauterberg übte man im vergangenen Jahr zusammen. Maik Babkowsky berichtete von der Arbeit mit den 14 Kindern in der Abteilung, die schrittweise an das Löschwesen herangeführt werden. Gemeinsam hatten die Kinder auch Freizeiten verbracht.

Bei den Wahlen wurde Daniel Eckstein als Jugendwart in seinem Amt bestätigt, neuer Kassenführer wurde Marco Zilz. Kassenprüfer wurde Kurt Dreymann. Aus Mitteln des Fördervereins wurden Cargo-Hosen angeschafft und weitere Zuzahlungen für Anschaffungen und Ausbildungen geleistet.

Bei den Grußworten überbrachte Bürgermeister Dr. Thomas Gans die Grüße von Rat und Verwaltung der Stadt Bad Lauterberg und bedankte sich ausdrücklich für den Dienst der Freiwilligen Feuerwehr. Er würdigte auch die Jugendarbeit und die Unterstützung durch die Fördermitglieder. Er dankte auch den jeweiligen Partnern der Aktiven für das aufgebrachte Verständnis. Gans berichtete, dass die Planungen für das neue Gerätehaus positiv verlaufen und versicherte dazu: „Es kommt“. Auch seien bereits die Mittel für die notwendigen Arbeiten am Löschteich im Haushalt eingeplant. Besondere Erwähnung fand der Einsatz beim Brand in Barbis an Heiligabend, an dem über 100 Feuerwehrkräfte eingesetzt waren (wir berichteten). „Das ist sicherlich für alle Löschkräfte, insbesondere für die Familien, ein nicht ganz normal verlaufender Heiligabend gewesen“, so Gans. Als kleine Entschädigung erhalten alle eingesetzten Kräfte, so auch die Bartolfelder, einen Verzehrgutschein für das neue griechische Restaurant im Kurhaus.

Grüße vom Kreisbrandmeister Volker Keilholz und des Abschnittsleiters Martin Dannhauer überbrachte nun der Stadtbrandmeister Klaus-Dieter Schröder. Er berichtete von vielen Gesprächen innerhalb der Wehren und mit den politischen Gremien, die letztendlich zum derzeitigen Planungsstand beigetragen haben. Denn nach Bartolfelde/Osterhagen sollen auch in Barbis und in Bad Lauterberg die Gebäude erneuert bzw. erweitert werden. Er betonte – wie auch bereits der Ortsbrandmeister zuvor – die Wichtigkeit der Neutralität der Feuerwehren, die sich auch künftig nicht in bestimmte Richtungen drängen lassen werden. Er erwähnte Aktivitäten, Maßnahmen und statistische Auswertungen auf Stadtebene. Abschließend lobte er die gute und positive Zusammenarbeit innerhalb der vier Stadtwehren.