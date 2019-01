Ein Festakt für die Frauen

100 Jahre Frauenwahlrecht - und 100 Jahre Frauen im SoVD. In Hannover feierten Frank Uhlenhaut, SoVD-Kreisvorsitzender, und Brigitte Helmboldt, Frauensprecherin SoVD-Bad Lauterberg, im Sprengel-Museum bei einem Festakt dieses besondere Jubiläum. Fünf weitere Frauen aus dem Südharz waren dabei, als der Festakt zunächst mit einem Sektempfang eröffnet wurde. Neben der SoVD-Landesfrauensprecherin Roswitha Reiß und dem SoVD-Landesvorsitzenden Adolf Bauer sprach auch die Landtagspräsidentin Dr. Gabriele Andretta. Ein Jubiläumsfilm vermittelte einen Rückblick über die Anfänge bis zur Neuzeit. Zwei Damen übersetzten die Inhalte simultan in Gebärdensprache. Am 15. Jan. 1919 konnten das erste Mal Frauen im – einst unter Reichsbund bekannt – SoVD als Mitglied beitreten. Das war etwas ganz Besonderes. Die Gleichberechtigung der Frauen vollzog sich langsam und bis heute immer noch. Viele Dinge wurden mit ihrer Mithilfe auf den Weg gebracht. Es muss aber noch viel getan und angepackt werden. Doch es geht vorwärts mit Frauenpower und Engagement, auch in den vielen aktiven Ortsverbänden.

Sehr unterhaltsam waren im Rahmen der Feier drei Künstler aus Hamburg, die Gruppe „steife Brise“ als Improvisations- Theater. Ein Imbiss, bei netten Gesprächen, die Möglichkeit sich mit 3 verschiedenen Kulissen (Kopf hineinstecken) und dies in eine Jubiläumszeitung mit eigenem Namen, ablichten zulassen, wurden gerne wahrgenommen.