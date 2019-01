Marc Pfeiffer (im gelben T-Shirt) aus Wieda bei einem Jugendturnier in Goslar am vergangenen Samstag.

Marc Pfeiffer aus Wieda tritt in Goslar an

Am vergangenen Donnerstag wurde beim Schachklub Bad Lauterberg die sechste Runde der Stadt- und Vereinsmeisterschaft ausgespielt. In einer vorgespielten Partie aus der neunten Runde konnte sich Jürgen Sablotny erwartungsgemäß gegen Alborz Zamani durchsetzten. Lange versuchten Yannick Hesse und Wilfried Radtke, jeder für sich, einen Vorteil herauszuarbeiten. Letztlich gelang es keinem und es kam zu einer Punkteteilung.

In der Partie Reiner Gniffke gegen Dusan Brkljac wurde der erwartete harte Kampf ausgefochten. Brkljac setzte mit seinem Königsangriff gleich zu Beginn das Zeichen für den Charakter des Spiels. Für Gniffke galt es in der Folge sich ausreichend zu verteidigen. Einen Fehler seines Gegners im Endspiel konnte Gniffke zu einem Qualitätsgewinn ausnutzen und die Partie gewinnen.

Bei einem Jugendturnier in Goslar trat Marc Pfeiffer aus Wieda erstmalig in der Gruppe der Zwölfjährigen an. Als einziger des Jahrgangs 2008 konnte er sich unter den ersten zehn Teilnehmern platzieren.

Am heutigen Donnerstag wird die siebte Runde des Hauptturniers gespielt. In den Paarungen treten Jürgen Sablotny gegen Erich Bücker und Alborz Zamani gegen Yannick Hesse gegeneinander an. Am Sonntag ist für die erste Mannschaft ein Mannschaftswettkampf gegen den SK Bad Harzburg eingeplant. Man trifft in den Jägerstuben auf den Absteiger aus der Verbandsliga und erklärten Staffelfavoriten. Das erste Mal in dieser Saison deutet alles darauf hin, dass die Lauterberger mit einer konkurrenzfähigen Mannschaft für die Bezirksliga antreten können.