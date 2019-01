Musik, Medien, Kochen und Gesundheit

Der Verein Vitalis Plus will in diesem Jahr mehrere Projekte in der Kneippstadt starten. Dabei geht es um Gesundheit, Kochen, Mediengestaltung und Musik. In den Startlöchern steht beispielsweise die „Harz-Mountain-Cooking-School“ (HMCS), die dem Vereinsvorsitzenden Detlev Fricke besonders am Herzen...