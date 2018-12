Weihnachtlicher Ausflug

Bad Lauterberg Die Damen und Herren des SoVD Bad Lauterberg genossen die adventliche Stimmung in Quedlinburg auf dem Weihnachtsmarkt und in den Höfen.

Einen Weihnachtsausflug nach Quedlinburg und Alexisbad unternahmen jetzt die Mitglieder des SoVD Bad Lauterberg. In Quedlinburg besuchten die Ausflügler natürlich den Weihnachtsmarkt. Gemütlich wurde es dann mit der frühen Abendstimmung und der passenden Beleuchtung. Übernachtet hat die Gruppe in Alexisbad. Am nächsten tag ging es wieder nach Quedlinburg, allerdings dieses Mal in die Höfe, die nur an den Advents-Wochenenden geöffnet werden. Für jeden Teilnehmer war das ein besonderes Erlebnis, doch aufgrund des Kopftseinpflasters musste man auch gut zu Fuß sein.