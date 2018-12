Abwassergebühren in Bad Lauterberg sollen ab Januar sinken

Die Haushalte in der Kneippstadt werden ab dem kommenden Jahr bei der Abwassergebühr deutlich entlastet. Das geht aus einer Beschlussvorlage für den Stadtrat hervor, der sich in seiner Sitzung am 13. Dezember damit befasst. Demnach soll die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung für den Zeitraum...