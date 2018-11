Zahl der Verstöße im Straßenverkehr ist erschreckend hoch

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative 2020 und des Verkehrssicherheitstages kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Northeim/Osterode in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und den Beamten des Bundesamtes für Güterkraftverkehr am vergangenen Dienstag Verkehrsteilnehmer. In Bad Lauterberg und in Nüxei gab es Geschwindigkeitskontrollen, in Bad Sachsa lag der Schwerpunkt der Kontrollen auf möglichem Alkohol- und Drogenkonsum der Verkehrsteilnehmer, auf der Gurtanlegepflicht und der widerrechtlichen Nutzung von Handys am Steuer. Auf der B243 in Richtung Bad Lauterberg kontrollierten Beamte des Bundesamtes für Güterverkehr indes die vorbeifahrenden Lastkraftwagen. Im Zeitraum von 8 bis 15.30 Uhr verzeichneten die Polizisten insgesamt 278 Geschwindigkeitsverstöße, davon 93 im Bußgeldbereich. Sieben Verkehrsteilnehmer müssen aufgrund des zu schnellen Fahrens mit einem Fahrverbot rechnen. Die Spitzenreiterin fuhr 143 km/h in einer Zone, in der 70 km/h erlaubt sind. Ferner verzeichneten die Polizisten 22 Verstöße gegen die Gurtpflicht, vier Handynutzungen und sieben Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht im Rahmen der Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten im Güterverkehr. Laut Dimitri Ditz, Sachbearbeiter im Einsatz- und Streifendienst der Polizei Bad Lauterberg, seien die Zahlen erschreckend hoch, was beweise, dass die Kontrollen nach wie vor unerlässlich seien, um die Zahl von Unfällen mit Schwerstverletzten und Getöteten – insbesondere aufgrund zu hoher Geschwindigkeiten – nachhaltig zu senken.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder