Bad Lauterberger Traumspielplatz ist eröffnet

Viele Kinder tummelten sich am Mittwoch bei der Eröffnung.

Bad Lauterberg Am Mittwochnachmittag wurde im Kurpark mit vielen Gästen, Familien und Kindern Einweihung gefeiert. Fast 120.000 Euro hat der Platz gekostet.

Lange haben sie darauf gewartet, jetzt können Bad Lauterbergs Kinder nach Herzenslust toben und spielen: Am Mittwoch wurde im Kurpark im Beisein vieler Gäste und Familien der Traumspielplatz eröffnet. Zwei Jahre dauerte es von der ersten Idee bis zur Eröffnung am Mittwoch, fast 120.000 Euro wurden in den Platz investiert.