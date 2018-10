Bad Lauterberg weist Kritik an Bauhof-Kosten zurück

Arbeitet der Bad Lauterberger Bauhof unwirtschaftlich? Der Landesrechnungshof hat kürzlich die Bauhöfe von zwölf ähnlich großen Städten in Niedersachsen verglichen. In einem Bericht weist die Landesbehörde darauf hin, dass der Bauhof in der Kneippstadt der teuerste ist. Das wollte die Verwaltung so nicht stehen lassen, berichtete Bürgermeister Dr. Thomas Gans in der jüngsten Ratssitzung. Der Landesrechnungshof habe der Stadtverwaltung...